Saimaantien auraaja vielä avoinna

Kumman vastuulla on Saimaantien ja sitä kahta puolta reunustavien kevyen liikenteen väylien kunnossapito, Lappeenrannan kaupungin vai Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY)?

Osapuolet eivät ole vielä saaneet lopullista vastausta kysymykseen.

— Toissa viikolla kävimme ELYn kanssa kunnossapitokohteita läpi ja saimme paljon sovittuakin, mutta Saimaantie jäi vielä lisäselvityksiä varten pöydälle, kertoo kadut ja ympäristö -vastuualueen kunnossapitopäällikkönä kesällä aloittanut Pentti Multaharju kaupungilta.

Epäselvä vastuunjako näyttäytyi kaduntallaajille viime talvena karulla tavalla, kun Saimaantien alkupäässä ajoradan itäpuolinen ja loppupäässä länsipuolinen kevyen liikenteen väylä oli miltei viikon lumivaipan peitossa.

Multaharju lupaa, että tulevana talvena tilanne ei toistu.

— Aurattua se tulee. Seuraava palaveri on sovittu lokakuulle. Siinä on tarkoitus kirjata asiat ylös ja lyödä ne myös kartalle. Sitten on lopultakin olemassa dokumentti, johon nojata myös tulevaisuudessa.