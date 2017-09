Suomen Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri toivoo siilihavaintoja

Käykö teidän takapihallanne siili, tai useampi?

Suomen Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piirin keväällä käynnistämä kysely on tuonut varsin mukavasti siilihavaintoja ympäri maakuntaa. Piiri toivoo edelleen saavansa siilihavaintoja, aina lokakuun loppuun saakka.

Loppusyksyn seurannassa kiinnitetään huomiota siilihavaintojen vähenemiseen, mikä tarkoittaa luonnonsuojelijoiden mukaan sitä, että siilit vaipuvat talvihorrokseen. Leudot kelit voivat kuitenkin pitää siilejä liikkeellä yllättävänkin pitkälle loppuvuoteen.

Siili on sympaattinen pihapiirien tuhisija, josta monilla on mukavia muistoja kotipihalta tai mökiltä. On kuitenkin arveltu, että siilien määrä on viime vuosien kuluessa vähentynyt Suomessa. Siilihavaintojen antaminen luonnonsuojelupiirille auttaa myös kartoittamaan siilien elinympäristöjä ja kannan vahvuutta.

Luonnonsuojelupiirin tiedotteen mukaan havaintoja voi antaa myös aiemmilta vuosilta, ja havainnoitsija voi ilmoittaa myös yleisluontoisen arvion siilien vähentymisestä tai lisääntymisestä alueellasi.

Nettilomake, jolla voi ilmoittaa siilihavaintoja, löytyy Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin sivuilta sll.fi/etela-karjala.