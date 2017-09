Maaninkavaara juoksee Aholaan

Aholan nuorisoseuran talolla paneudutaan marraskuun alussa juoksuun, kun Miika Nousiaisen romaaniin perustuva tragikoomiseksi yltyvä näytelmä Maaninkavaara valtaa lavan. Kyseessä on uusi, kolmas dramatisointi vuonna 2009 ilmestyneestä kirjasta.

— Aiemmissa dramatisoinneissa on rikottu aikarakenne, meidän versiomme etenee kronologisesti, sanoo ohjaaja Sami Sivonen.

Näytelmän takana on Kulttuurinmetsästäjät -yhdistys, joka koostuu pitkälti Imatran Irti-teatterilla kasvaneista teatterintekijöistä. Näytelmän on dramatisoinut Teemu Salohalme ja rooleissa nähdään Lauri Haltsonen ja Viena Kostamo.

Maaninkavaara on kertomus isästä, tyttärestä ja vähintäänkin maanisesta suhtautumisesta kestävyysjuoksuun.

— Nousiaisen vinksahtanut huumori iskee minuun ja hänen kirjoitustyylinsä ei ole mitenkään yksiselitteistä, Sivonen sanoo

Aholassa näytelmää esitetään viisi kertaa. Ensimmäinen esitys on torstaina 2. marraskuuta.

Aholan lisäksi esitys kiertää myös muilla näyttämöillä maakunnassa.