Rajaseudun opintoapurahat haussa

Rajaseutu ry:n (entinen Rajaseutuliitto) opintoapurahan haulla alkaa olla jo kiire. Hakemus täytyy postittaa viimeistään ensi maanantaina 25.9.

Yhdistyksen verkkosivuilta löytyvä hakulomake täytetään sähköisesti, täytetty lomake tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan tarvittavine liitteineen.

Apurahat on tarkoitettu 16—20-vuotiaille, opinnoissaan menestyville ja taloudellista tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka ovat kotoisin yhdistyksen toiminta-alueen kunnista — mukaan lukien Joutsenosta — ja opiskelevat 2. asteen oppilaitoksessa.

Rajaseutu on jakanut apurahoja vuosittain noin 150 opiskelijalle eli keskimäärin joka toiselle hakijalle. Perinne on alkanut jo vuonna 1949. Nyt haussa olevat apurahat jaetaan joulukuun alussa.