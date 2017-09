Joutsenoon odotetaan lauantaina 400 juoksijaa

Kullervo-maraton juostaan jälleen lauantaina. Järjestyksessään maraton on jo 36.s.

Kisaan odotetaan noin 400 osallistujaa.

— Ennakkoilmoittautuneita on 300, ja jos vanhat merkit pitävät paikkansa, tulee jälki-ilmoittautuneita noin 100 juoksijan verran, järjestelyissä mukana oleva Jaakko Lehtonen kertoo.

Tänä vuonna maaliin tulee historian 10 000 juoksija. 35 vuoden aikana maaliin tullut 5 131 maratoonaria ja 4 652 puolikkaan juoksijaa.

Tänä vuonna juostaan Kullervo-maratonin yhteydessä neljännen kerran Suomen Aikuisurheiluliiton SM-maraton.

Ilmoittautuneissa ovat tuttuun tapaan mukana raisiolainen Kalevi Saukkonen ja lappeenrantalainen Pentti Kuutti. Kaksikko on juossut jokaisen Kullervo-maratonin.