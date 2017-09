Tänään on syyspäiväntasaus

Tänään perjantaina 22. syyskuuta on syyspäiväntasaus. Auringonnoususta auringonlaskuun kuluu tänään sekä Joutsenossa että koko maapallolla aikaa 12 tuntia, minkä takia sanotaan, että syyspäiväntasauksen aikaan yö ja päivä ovat yhtä pitkiä.

Tämä ei tarkalleen ottaen pidä paikkaansa muun muassa siksi, että auringonnousun ja -laskun hetki voidaan määritellä eri tavoin. Joutsenossa aurinko nousi tänään 6.50 ja laskee kello 19.06. Päivä on siis vielä varttitunnin yötä pidempi. Maanantaina 25.9. ollaan aika lähellä tasajakoa, kun aurinko nousee kello 6.57 ja laskee kello 18.56.

Syyspäiväntasaus on joka tapauksessa hetki, jolloin Aurinko on päiväntasaajalla zeniitissä eli suoraan katsojan yläpuolella taivaan ylimmässä kohdassa. Suomessa kello on tänään silloin 23.02.

Heti syyspäiväntasauksen jälkeen Aurinko siirtyy taivaanpallon pohjoiselta puoliskolta eteläiselle ja päivä päivältä lähemmäs Kauriin kääntöpiiriä, jossa se on zeniitissä 21. joulukuuta. Silloin Joutsenossa ja muualla pohjoisella pallonpuoliskolla on talvipäivänseisaus.