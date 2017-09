Stand up -koomikko André Wikström kummeksui kerran esityksessään, miksi erityisesti tekstiiliteollisuudessa käytettyä lapsityövoimaa vastustetaan niin hanakasti: Mun mielestä lapset osaa ommella ihan hyvin.

Paitsi etteivät osaa, André.

Varhaisteinin äitinä olen nyt jo muutaman vuoden ajan saanut ”ihastella” mitä säälittävämpiä viritelmiä, joita kotiimme on koulurepussa kannettu erityisesti tekstiilikäsityön tunneilta. (Teknisen työn eli puukässän tuotoksista en sano mitään, sillä en aina edes tunnista esineen käyttötarkoitusta.)

Ja ei, ei tietenkään ole koululaitoksen vika, jos oma janimarikani tikkaa vähän miten sattuu, jättää kankaanreunat päärmäämättä ja langanpäät päättelemättä.

Mutta se ei enää ole pelkästään oppilaan — ja peukalo keskellä kämmentä -geenien — syy, jos oppilaitoksen käsityöhön tarjoama materiaali ei anna edes mahdollisuutta onnistua.

Esimerkki: patalappu, joka päällisin puolin näyttää ihan pätevältä eli riittävän suurelta isoonkin käteen ja tarpeeksi paksulta herkällekin nahalle, mutta onkin kangasta, johon kuuma uunipelti sulattaa reiän.

Patalaput ovat joutuneet paitsi kriittisen äidin myös Euroopan unionin hampaisiin. Tai uunikintaat, tarkalleen ottaen.

Huhtikuussa voimaan astuva EU:n asetus luokittelee myös uunikintaat henkilönsuojaimiksi muiden muassa pelastusliivien, kuulosuojainten ja heijastinten tavoin.

Asetuksen hyvää tarkoittava ajatus on, että jos tuotteen väitetään suojaavan joltakin, sen on todistettavasti niin myös tehtävä.

Sillä mitä virkaa on pelastusliivillä, joka ei pidä veden varaan joutunutta pinnalla oikein perin; kuulosuojaimella, joka ei suojaa kuuloa; tai heijastimella, jonka heijastama valo näkyy auton valokeilassa vasta, kun on liian myöhäistä? Ei mitään, paitsi että viimeksi mainittuja kutsutaan koristeiksi (!?).

Eikö olisikin hienoa, että kun ostat kaupasta uunikintaat, voisit luottaa siihen, että niiden ja uunivuoan väliin ei tarvita sanomalehteä tai mummon virkkaamaa patalappua? Tai että se mummon virkkaama tai joulumyyjäisistä ostettu patalappu toimittaisi kunnollisen henkilönsuojaimen virkaa ihan yksinään?

Mutta ei, jostain merkillisestä syystä näppien polttaminen — palovamma, hyvä tavaton! — on monille EU-kriitikoille ihan ok. Heidän ilokseen kelvottomia patalappuja eli koristeita (!?) saa askarrellapaskarrella vastakin ja niitä löytynee myyjäispöydistä myös tulevaisuudessa.

Ihan sama, sanoo varhaisteini. Paitsi että ei ole, janimarika.

Tiina Mansikka

Kirjoittaja on Joutseno-lehden toimittaja