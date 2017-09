Martat kattavat juhla-aterian Korvenkylään

Rauhan Martat kattaa Suomen itsenäisyyden sadan vuoden kunniaksi juhlavan aterian Korvenkylän seurakuntakodin pöytään.

Kaikille avoin juhla-ateria tarjoillaan ensi lauantaina 30. syyskuuta kello 12, mutta jotta ruokaa riittää varmasti kaikille, ruokailemaan mielivien on ilmoittauduttava viimeistään huomenna tiistaina eli 26. syyskuuta mennessä Rauhan Marttojen puheenjohtajalle Eeva Liisa Heimoselle lähettämällä tekstiviesti puhelinnumeroon 050 381 3447.

Juhla-aterian menu perustuu marttojen valtakunnalliseen Suomi 100 -juhlavuoden ruokaohjekokonaisuuteen, josta Rauhan Martat on tehnyt oman sovelluksensa: tarjolla on broilerfileetä, sitruunaista kastiketta, luomuperunoita, uunijuureksia ja vihreää salaattia, jälkiruoaksi marjakiisseliä ja kermavaahtoa.

Alle kouluikäiset pääsevät syömään ilmaiseksi.