Yksilöllisyys on hautausalan suuri trendi

Rauha. Parempaa pitopaikkaa ei voi olla hautaustoimistojen liiton 75-vuotiskokoukselle, joka pidettiin Joutsenossa Holiday Club Saimaan hotellissa.

Suomen 500 hautaustoimistoa eivät ole samalla tavalla ketjuuntuneet kuin monet muut palvelut. Liitossa jäseniä on 200 ja toimistoja 350.

Sanat ja symboliikka ovat haudalla tärkeitä. Liiton logossa hiekka tiimalasissa on valunut loppuun, kyyhky lennähtää sen päältä taivaalle.

Hautarauha on ikuiseksi tarkoitettu, mutta sen maanpäälliset puitteet ovat sekoitus perinteitä, muotivirtauksia ja teknologian saavutuksia.

Ympäristöystävällisyyttä ja ekologisuutta mainostetaan hautausalallakin. Maallisesti katsoen lopputuote on biologisesti hajoava, tuhkauksessa asiassa ollaan jo pitemmällä.

Näyttelyssä törmäsi Finlaysonin muotikuosiin arkun ulkoverhoilussa.

Yhden arkun verhoilussa oli valokuvatuloste järvimaisemasta. Hautakiveen oli hakattu veneilijä, joka loittonee ulapalle. Tuonen virta elää eri muodoissaan suomalaisessa hautauskulttuurissa.

— Yksilöllisyys on ajan kuva. Arkusta tai uurnasta halutaan vainajaa kuvaava, joskus käytetään vainajan kuvaakin, imatralainen alan yrittäjä Ilkka Ollonen mainitsee.