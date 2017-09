Harrastajateatteri Kesy rantautuu keskiviikkona Joutsenon kirjastoon levittämään lukemisen ja kirjoittamisen ilosanomaa

Ensi keskiviikkona Joutsenon kirjastossa esiintyy harrastajateatteri Kesy määreellä väritetty kirjallinen matinea. Mistä on kyse, Timo Mattila?

— Alkunsa tämä sai siitä, että olin kahdeksan vuotta sitten Joutsenon Taidekesässä luovan tavoitteellisen kirjoittamisen kurssilla Sirkka Laineen opissa. Opin, ettei kirjoittamaan opi kursseja käymällä, vaan kirjoittamalla. Laine lupautui lukemaan tekstejäni. Vuorovaikutuksen pohjalta syntyi lopulta 300-sivuinen tarinakokoelma Aataminomenapuu. Nyt harrastajateatteri Kesy kertoo kiertueellaan luovasta kirjoittamisesta, esimerkkinä käytetään Aataminomenapuuta.

Mitä haluatte viestittää kiertueella?

— Pääviesti on, että lukekaa kirjoja, älkääkä pelätkö ottaa myöskään kynää kouraan. Kun kirjoittamisen tappi aukeaa, se tuo puhdistavan olon, aivan kuin olisi lenkillä käynyt. Ja parasta on, jos joku antaa kirjoituksista palautetta. Eli lukekaa.

Mitä on luvassa tekstien lisäksi?

— Lukemista säestetään elävällä musiikilla, taustalla soi vaimeasti viulu, saksofoni tai klarinetti. Musiikkina kuullaan esimerkiksi Beatlesia, Schubertia, Kuulaa ja kehtolauluja. Ja tietenkin tarjolla on omenoita.

Kesyn Omenaryhmä kertoo kiertueella tavoitteellisesta luovasta kirjoittamisesta käyttäen esimerkkinä kulttuurituottaja Timo Mattilan huhtikuussa ilmestynyttä tarinakokoelmaa Aataminomenapuu. Ryhmä esiintyy Joutsenon kirjastossa keskiviikkona 27.9. kello 17.30.