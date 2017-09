Viljelijät ponnistelevat säiden armoilla

Kasvukausi on ollut maanviljelijöille vähintäänkin haastava.

Syksyn korjuukausi on pahasti myöhässä ja monin paikoin kasvustoja on murskattu peltoon. Esimerkiksi maakunnan vehnäsato on käytännössä menetetty.

— Kaste on päällä melkein koko päivän ja vehnä itää peltoon koko maakunnassa, sanoo ProAgrian kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola.

Tämä tarkoittaa sadonmenetyksiä. Hänen mukaansa esimerkiksi vehnää ei monin paikoin kannata enää edes yrittää puida sen märkyyden takia. Farmarien toiveissa on poutaa. Kuiva ilma mahdollistaisi sadonkorjuun ja ainakin osa sadosta saataisiin korjattua talteen.

Perunasato vaikuttaa puolestaan hyvältä, sanoo Veikko Ahtiainen Ahtiaisen perunatilalta Leppälästä. Ongelman muodostaa sateesta pehmentyneet pellot, jotka eivät kanna koneita.

— Viimeiset kaksi sadetta viime viikolla olivat liikaa. Jos perunat saadaan korjattua, sato on hyvä, Ahtiainen kertoi tiistaina.

Kausi on selvästi myöhässä. Yleensä perunat ovat viimeisiä mukuloita myöten ylhäällä syyskuun loppuun mennessä, tänä vuonna nosto venyy pitkälle lokakuuhun.

— Jos perunat jäävät maahan, paikallista perunaa riittää kauppoihin joulukuuhun saakka, hän arvioi.

