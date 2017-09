Kultsu taistelee sarjapaikastaan lauantaina

Joutsenon Kultsu FC on täpärästi putoamisviivan alla, kun jalkapallon Kakkosta on pelaamatta yksi kierros. Sarjan päätöskierroksella lauantaina Kultsu kohtaa helsinkiläisen Klubi 04:n. Säilyminen Kakkosessa vaatii Kultsulta käytännössä pakkovoiton ja muiden putoajakandidaattien tappioita tai tasapelejä päätöskierroksella.

Putoamisvaarassa olevista joukkueista paras tilanne on Kouvolan Susilla, joilla on pisteitä 25. Kultsun kanssa tasapisteissä (24) on Mikkelin Palloilijat, mutta joukkue on putoamisviivan yläpuolella paremman maalieronsa ansiosta. Kultsun alapuolella on FC Kiffen (23) ja varma putoaja FC Lahti Akatemia (14).

Kultsu FC — Klubi 04 pelataan lauantaina 30.9. kello 14 lähtien keskuskentällä.

Viimeisen kierroksen (30.9.) ottelut: JäPS—Sudet, FC Kiffen—PEPO, FC KTP—MiPK, Kultsu FC — Klubi 04, FC Legirus Inter — FC Lahti Akatemia, MP—PKKU.