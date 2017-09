Tiuruniemessä seurataan lintujen muuttoa

Lintujen syysmuuttoa seurataan huomenna sunnuntaina 1.10. Tiuruniemen kärjessä. Sinne kuljetaan Tiurun entisen sairaalan parkkipaikalta, jonne kokoonnutaan kello 8.

Hanhien muutto on menossa Etelä-Karjalassa, ja lepäilevien valkoposki-, metsä-, ja tundrahanhien määrä ruokailupaikoilla lisääntyy hiljalleen. 17.9. Savitaipaleella nähtiin muuttopuuhissa arviolta yli 60 000 sepelhanhea. Muuttavia alleja ja kuikkalintuja on havaittu pieniä määriä eri puolilla maakuntaa.

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen ja Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämä tapahtuma on kaikille avoin. Se on osa EuroBirdwatchia.