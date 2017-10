Heijastin näkösälle viimeistään nyt

Heijastin, tuo valon takaisin sen lähteeseen heijastava kapistus, kehitettiin Suomessa 1950-luvulla. Nykyään sitä käyttää pimeällä joka toinen jalankulkija, kertoo Liikenneturva.

Paitsi heijastimen käytöllä myös sen kiinnityspaikalla on väliä. Hyvä paikka heijastimelle on esimerkiksi hihansuu tai lahje. Riippuvan heijastimen kannattaa antaa roikkua vapaasti niin, että se heiluu polven korkeudella. Ja kun heijastimen kiinnittää molemmin puolin, erottuu myös eri suunnista.

— Heijastimia ei voi olla liikaa, sanoo suunnittelija Laura Loikkanen Liikenneturvasta.

Valtakunnallista heijastinpäivää vietetään tänään sunnuntaina 1. lokakuuta. Se viestii siitä, että viimeistään nyt on aika kiinnittää heijastin.