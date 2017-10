Kirjasto jatkaa supistetuin aukioloajoin Korvenkylässä

Korvenkylän kirjasto jatkaa kesältä tutuin supistetuin aukioloajoin läpi talven.

Kun muut kirjastot siirtyivät syyskuussa talviaikaan, Korvenkylän kirjaston kerrottiin jatkavan vielä kuukauden ajan ”kesäajoilla”.

Kirjasto on avoinna vain kolmena päivänä viikossa siten, että paikalla on virkailija. Miksi näin, palvelujohtaja Leena Priha?

— Korvenkylähän on suhteellisen pieni kirjasto asiakas- ja lainamääriltään. Lisäksi osa asiakkaista on tottunut asioimaan kirjastossa omatoimisesti, Priha sanoo.

Järjestely on pakon sanelema.

— Henkilökuntamme on vähentynyt eläköitymisten myötä, eikä meillä ole tällä hetkellä täyttölupaa avoimeksi jääneille viroille.

— Lupaa odotellessa meidän on toimittava näin, jotta saamme Joutsenon kirjaston pyörimään. Siellä on oltava henkilökuntaa, koska lainat ovat aivan toista luokkaa kuin Korvenkylässä, Priha perustelee.

