Le Biff saa Rôtisseurs-kilven

Holiday Club Saimaan Le Biff -ravintolalle on myönnetty arvostettu Paistinkääntäjien Veljeskunnan Chaîne des Rôtisseurs -kilpi. Kilpi on osoitus ravintolan korkeasta laadusta, ja se luovutetaan Le Biffille huomenna perjantaina 6.10.

Le Biffistä tulee näin Joutsenon ensimmäinen Rôtisseurs-ravintola. Koko Lappeenrannassa on entuudestaan yksi kilpiravintola, ravintola Wolkoff.

Kilven saadakseen ravintolan pitää olla tasokas niin ruoka- kuin viinilistaltaankin. Koko henkilökunnalta edellytetään korkeaa ammattitaitoa ja hyvää palvelua, ja lisäksi ravintolassa tulee olla järjestön jäsen sekä salin että keittiön puolella.

Le Biffin keittiöpäällikkö Juhani Ellonen kantaa järjestön korkeinta Maître Rôtisseur -arvonimeä. Lisäksi ravintolassa työskentelevät Chef Rôtisseur Carl Lucas sekä Chef de Table -nimekettä kantavat Mari Heikkinen ja Laura Valkonen.

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs eli Paistinkääntäjien Veljeskunta on kansainvälinen gastronominen järjestö, jonka päämaja on Pariisissa. Veljeskunnan historia ulottuu vuoteen 1248. Ranskan vallankumous keskeytti järjestön toiminnan aina vuoteen 1950 asti, jolloin se perustettiin uudelleen.

Nykyään järjestö on levinnyt noin sataan maahan. Suomessa on 76 Rôtisseurs-kilven saanutta ravintolaa, joista Karjalan Voutikunnassa Le Biffin ja Wolkoffin lisäksi kaksi: ravintola Buttenhoff Imatralla ja Wanha Fiskari Kotkassa.