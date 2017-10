Joutsenon Gospelkuoro levyttää. Kyseessä on vuonna 2014 perustetun kuoron ensimmäinen levy. Levyn sisältöä tai julkaisupäivää ei vielä paljasteta.

Kuoro on kasvanut pienestä nuorten lauluryhmästä 25-jäseniseksi kuoroksi, jota on alusta alkaen johtanut Joutsenon seurakunnan kanttori Toni Pussinen.