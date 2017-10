Tänään maksutta museoon

Linnoituksessa sijaitsevat Etelä-Karjalan museo ja Lappeenrannan taidemuseo avaavat tänään maksutta ovensa yleisölle museoperjantain kunniaksi. Museoihin on ilmainen sisäänpääsy talviaikana joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina.

Tänään 6.10. Etelä-Karjalan museossa on esillä näyttely Sodan värit — värivalokuvia talvi- ja jatkosodasta sekä perusnäyttely Rajalla — Kolme karjalaista kaupunkia. Lappeenrannan taidemuseossa on kaksi näyttelyä, jotka esittelevät lappeenrantalaisen puupiirtäjän Tarja Heilimon sekä taidegraafikko Juho Karjalaisen teoksia.

Museot museokauppoineen ovat avoinna kello 11—17. Aiemmista museoperjantaista tuttuun tapaan molemmissa museoissa paikalla ovat myös vertaisihmettelijät kello 13—15.