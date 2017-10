Joutsenon jalkapallo on saatava nousuun

Jalkapallokausi päättyi Joutsenossa pettymykseen, kun Kultsu FC tippui Kolmoseen. Tavoitteestaan jäi myös paikallisvastus PEPO, joka ei päässyt Ykkösen nousukarsintaan. Kakkosen paikallispelejä ei siis nähdä ensi kaudella.

Etelä-Karjala on siitä poikkeuksellinen maakunta, että täältä ei ole ollut koskaan miesten jalkapallon pääsarjajoukkuetta. Lähimmäksi on päässyt Kultsu, joka kävi 90-luvun alussa lähellä liigakarsintoja. Seuroissa tehdään hyvää juniorityötä, mutta seurakenttä tuntuu hajanaiselta ja selvä veturi puuttuu. Perinteidensä puolesta se voisi olla Kultsu. Punamustissa on vanhan seuran arvokkuutta, mutta Kolmosesta käsin veturin roolia on vaikea ottaa.

Jalkapallo on harrastajamäärältään ykköslaji myös Suomessa. Siksi Etelä-Karjalankin pitäisi elättää edes yksi Ykkösen – toiseksi korkeimman sarjatason – joukkue. Pienten paikkakuntien joukkueita on kiivennyt Veikkausliigaankin asti, ja jos olosuhteista puhutaan, niin pääsarjatason jalkapalloa on pelattu vuosia jopa Rovaniemellä. Naapurissa Kymenlaaksossakin on pitkät perinteet pääsarjasta. Kotkan katukuvaa hallitsevat KTP:n valkovihreät värit, vaikka sarjataso notkahtaisikin, ja mestariksi ylsi MyPakin.

Etelä-Karjalassa vahvoja lajeja ovat jääkiekko, mutta myös pesäpallo ja jääpallo. Joutseno on kuitenkin vanha jalkapallopitäjä. Olisi hienoa nähdä vielä se päivä, jolloin Kultsun punamustat värit värittävät katukuvaa ja liput liehuvat nousun merkiksi.

Perinteitä on.