Rientola on kaupungin nuorisotiloista suosituin

Nuorisotila Rientolan hetkellinen kävijämäärä lasketaan kengistä. Tiistaina iltapäivällä ynnäys antaa tulokseksi 30.

Janne Raatikaisen ja Otto Räisäsen suunnitelmat ovat selviä: hengailua ja biljardin peluuta.

— Ehkä kaksi tai kolme kertaa viikossa täällä tulee käytyä, he toteavat.

Kävijämäärät ovat verrannollisia säähän. Talvea päin käynnit lisääntyvät.

— Esimerkiksi lauantaina täällä kävi noin 70 nuorta, nuoriso-ohjaaja Lasse Piira sanoo.

Tilastot puhuvat omaa kieltään Rientolan käytöstä. Kävijämääriltään joutsenolaisnuorien kokoontumistila on ollut kaudesta 2013—14 lähtien kaupungin nuorisotiloista ylivoimaisesti suosituin.

— Rientola on tilana loistava nuorisotyöhön. Se sijaitsee keskeisellä paikalla Joutsenon keskustassa. Varsinainen nuorisotila on toimiva ja peruskorjauksen jäljiltä viihtyisä, ja lisäksi sali mahdollistaa liikunnallisemmankin toiminnan, arvioi nuorisotoimenjohtaja Sirpa Räikkönen.

