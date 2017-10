Kuurmanpohja on kansainvälinen kaivauskohde

Joutsenon Kuurmanpohjassa kaivettiin taas menneenä kesänä kymmenen päivää. Kaivauksissa on ollut mukana myös Tarton yliopiston laboratiivisen arkeologian professori Aivar Kriiska. Hänellä on pitkät yhteydet Suomeen, hän on opiskellut Turussa ja väitellyt Helsingin yliopistossa.

Virossa löytyy vastaavia asuinpaikkoja 11 000 vuoden takaa. Suomalaiset ja virolaiset arkeologit ovat olleet mukana kaivauksilla myös Venäjällä rajan takana.

Suomen löydöksissä on kuitenkin niin paljon selittämättä, että niillä on tärkeä osuus palasten yhdistelemisessä. Rajantakaisen asutuskeskuksen ja sen leviämisen jäljet voivat johtaa Suomesta Länsi-Siperiaan asti.

Aivar Kriiskan mukaan on hyvä olla paikalla mukana, yksin toimistossa istuen ei hyödytä ketään. Innokkaat harrastajat saavat häneltäkin kehuja.

— Suuri osa hyvästä arkeologiasta on kansainvälistä.

Kaivaukset jatkuvat taas kesällä 2018.

Lue lisää Kuurmanpohjan kaivauksista uusimmasta Joutseno-lehdestä.