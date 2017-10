”Metsä on maapallon keuhkot”

Anna-Kaisa Makkonen laulaa ensi tiistaina Terve metsä! -konsertissa Lappeenranta-salissa.

Joutsenosta kotoisin oleva Makkonen on näyttelijä, hän on vielä hetken äitiyslomalla työstään Lappeenrannan kaupunginteatterista.

Esiinnyt yhtenä solistina draamallisessa konsertissa nimeltään Terve Metsä! Mitä on luvassa?

— Se on draamallinen konsertti, jossa kuullaan musiikkia noin sadan vuoden ajalta. Tarinaa kuljettavat puolestaan seitsemänkymppinen vaari ja lukioikäinen poika, jotka lähtevät yöksi Saimaan saareen. Keskustelujen kautta ja suvun tarinaa kertomalla tuodaan esille se, kuinka Suomi on sadassa vuodessa muuttunut.

Mikä on oma suhteesi metsään?

— Kunnioittava. Metsä on tärkeintä mitä tällä maapallolla on, se on maapallon keuhkot ja sitä pitää vaalia. Karkasin pienenä metsään, pakkasin laukunkin mukaan. Pimeys sitten ajoi minut kyllä takaisin.

Olet Joutsenosta kotoisin, mikä on nykyinen suhteesi Joutsenoon?

— (Alkaa laulamaan Rieskalaulua) Joutsenoss on kotini, täällä ovat juureni, Joutsenossa parhaimmat rieskat paistetaan. (Naurua). Olen kasvanut Joutsenossa, vanhempani ja siskoni asuvat siellä edelleen. Suhde on erittäin läheinen.

