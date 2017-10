Pankki hyppää kokeeksi pyörille

Etelä-Karjalan osuuspankki kokeilee pankki- ja vakuutuspalveluiden viemistä autolla asiakkaiden luo.

OP:n pankkiauto on lokakuun ajan Etelä-Karjalan osuuspankin käytössä ja kiertää maakuntaa. Joutsenoon auto saapuu ensi kertaa tänään tiistaina 10. lokakuuta kello 9.

— Pysähdymme aamupäiväksi Joutsenon konttorin eteen, sillä konttori on tiistaisin suljettu. Iltapäivällä piipahdamme myös muualla Joutsenossa, kertoo viestintäpäällikkö Anna-Leena Kaarna.

Pankkiauton tulevaisuus on avoinna.

— Kyse on muutamissa osuuspankeissa testattavasta pilotista, jonka avulla kerätään asiakkailtamme kokemuksia ja kartoitetaan, onko tällaiselle palvelulle ylipäätään tarvetta.

Käteistä autossa ei käsitellä.

