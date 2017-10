Suokumaanjoelle suunnitellaan kutusoraikkoja, tavoitteena on turvata harjuskannan elinolot

Suokumaanjoen vesistä on paljastumassa arvokas harjuskanta. Koekalastuksen perusteella harjusta tavataan koko Suokumaanjoen pituudelta.

— Kyse on arvokkaista jokialueista harjuksen suhteen, sanoo hydrobiologi Markus Tapaninen Kaakkois-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY).

Arvokkuutta lisää se, että kanta on mitä todennäköisimmin alkuperäistä Vuoksen kantaa. Perimätiedon perusteella jokeen ei ole tehty harjusistutuksia.

Suokumaanjoki laskee Suokumaanjärven, Hiirenjoen ja Kuurmanjoen kautta Vuokseen.

Koekalastuksien saalismäärät kertovat elinvoimaisesta harjuskannasta. Kaloille tehdään myös Dna-testejä, joilla varmistetaan, onko kanta alkuperäistä Vuoksen kantaa. Testien tuloksia saadaan kuitenkin odottaa vielä ainakin vuoden verran.

Jos kanta paljastuu alkuperäiseksi, on se Tapanisen mukaan arvokas lisä Kaakkois-Suomen luontaisiin kalakantoihin.

Joelle on suunnitteilla kunnostustoimia harjuksen kudun edesauttamiseksi. Suunnitteilla on ensisijaisesti kutusoraikkoja, joilla edesautetaan harjuksen lisääntymistä.

Harjus kutee ensisijaisesti nivoissa, eli virtakohdissa, joissa on voimakas tasainen virta.

Kunnostuksesta on jo käyty keskusteluja vesialueen omistavan Suokumaan osakaskunnan kanssa, joka suhtautuu kunnostukseen myötämielisesti. Asiasta ollaan myös yhteydessä maanomistajiin ja alueella toimivaan ojitusyhtiöön.

Jos soraääniä ei ilmene, arvioi Tapaninen, että töihin päästään jo ensi vuoden puolella.