Pääkirjoitus: Paikallisen oven avaus tuo elinvoimaa

Elämä on aikataulutettua ja vapaat tunnit tuntuvat olevan kortilla.

Siksi ilahdun aina, kun tunnin tai parin varastaminen itselle onnistuu. Yksi keinoista on yksinkertainen: ajan minimoiminen Kuutostiellä.

Miksi mennä merta edemmäs kalaan, jos palvelun saa kotikylältä. Tätä olen toteuttanut, suon muidenkin tarttuvan koukkuun.

Joutsenossa on paikallisia palveluja runsaasti. Siihen antaa osviittaa tämä Palveleva Joutseno-teemainen numero.

Joutsenossa on, vaikka päinvastaisiakin mielipiteitä kuulee, paljon erilaisia palveluja. Ja niitä kannattaa käyttää.

Päivittäistavarakaupat kestävät vertailun vastaavankokoisiin pitäjiin. Erikoisliikkeitäkin on tarjolla kohtuullisesti.

Valtion tarjoamiin palveluihin, kuten Kelaan tai verotoimistoon emme voi vaikuttaa. Kunnallisten palveluiden laajuudesta vastaa kaupungin päätöksenteko.

Paikallisten liikkeiden runsauteen vaikutuskeino on kuitenkin yksinkertainen. Astuu ovesta sisään, käyttää palveluita, tarpeen vaatiessa vinkkaa yrittäjälle, mitä toivoisi lisää palvelurepertuaariin.

Päätäntävalta on meillä, paikallisilla asukkailla. Monipuoliset, laajat ja laadukkaat palvelut ovat avainasemassa elinvoimaisuuden, viihtyvyyden ja uusien asukkaiden houkuttelevuuden kannalta.

Joutseno ei kaipaa lisää tyhjiä liikehuoneistoja. Pidetään paikalliset palvelut elinvoimaisina niitä käyttämällä.