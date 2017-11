Joulu on myyjäisten aikaa, aiotko mennä myyjäistapahtumiin?

Joulun lähestyessä tapahtuu liikehdintää myyjäisrintamalla.

Huomenna torstaina Ravattilan koululla kartutetaan oppilaiden luokkaretkirahastoa joulumyyjäisillä kello 18. alkaen.

Joutsenon tori puolestaan on ensi lauantaina valjastettu asukkaiden ja yhdistysten myyntipaikaksi osana Joutsenon alueraadin järjestämää joulunavaustapahtumaa kello 10 alkaen. Tapahtumassa on luvassa myös muuta jouluaiheista ohjelmaa.

Sunnuntaina 10.12. vuorossa on joutsenolaisten yhdistysten perinteiset joulumyyjäiset jotka pidetään Rientolassa kello 12. alkaen.

Vastaa viikon kysymykseen ja kerro, aiotko osallistua eri myyjäistapahtumiin?

Aiotko mennä joulumyyjäisiin? Kyllä

En Näytä tulokset