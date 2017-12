Tupakkaa salakuljetettu dronella Venäjältä Penttilään

Venäjältä Suomeen on salakuljetettu savukkeita käyttämällä miehittämätöntä ilma-alusta eli dronea.

Rajavartiolaitos pääsi rikoksen jäljille, kun yksityishenkilö Joutsenon Penttilästä ilmoitti rajan yli lennätettävästä dronesta rajaviranomaisille heinäkuun puolivälissä.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto ryhtyi tutkimaan asiaa ensin valtionrajarikoksena ja ilmailurikkomuksena. Rajavartiolaitos sai heti esitutkinnan alkuvaiheessa tietoonsa samalta alueelta muitakin dronen lennättämiseen liittyviä havaintoja.

Myöhemmin samalla viikolla Kaakkois-Suomen rajavartiosto löysi Penttilästä metsään pudonneen dronen, johon oli kiinnitetty savukepaketti. Lisäksi samalta alueelta löytyi etsinnöissä kaksi muuta savukepakettia. Jokainen paketti sisälsi 15 savukekartonkia.

Rajavartiolaitos takavarikoi dronen ja yhteensä 45 savukekartonkia. Kartongissa on yleensä kymmenen askia ja askissa 20 savuketta.

Tapausta on selvitetty yhteistyössä Tullin kanssa. Esitutkinnan perusteella epäillään, että dronea on käytetty savukkeiden salakuljettamiseen Venäjältä Suomeen. Salakuljettajien jäljille ei ole vielä päästy.

Tapaus on viranomaisten tietojen mukaan ensimmäinen, jossa Suomen itärajan yli on lennätetty salakuljetustarkoituksessa miehittämätöntä ilma-alusta tai lennokkia. Muualla Euroopassa on paljastunut vastaavanlaisia tapauksia jo aikaisemmin.