Joulukortteja voi alkaa jo postittaa

Punaiset joulutervehdysten postituskuoret on jaettu Postisen välissä koteihin. Kuoret on tarkoitettu 0,95 euron hintaisella joulun ikimerkillä lähetettäville kotimaan joulutervehdyksille. Niiden viimeinen lähetyspäivä on tiistai 12.12.

Postituskuoren voi laittaa postiin jo nyt, sillä joulukortteja aletaan jakaa vastaanottajille vasta näin itsenäisyyspäivän jälkeen.

Kotimaan ikimerkillä (1,40 euroa) joulutervehdysten viimeinen lähetyspäivä on keskiviikko 20.12. Nämä jätetään kirjelaatikoihin sellaisenaan ilman punaista postituskuorta.