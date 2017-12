Joutsenon torin ylläpitoa tarjotellaan leijonille, saako kaupunki ulkoistaa toritoiminnan?

Lappeenrannan kaupunki sovittaa vastuuta Joutsenon torin pyörittämisestä Lions Club Joutsenon harteille.

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä Joutsenon ja Lauritsalan torien sekä Sammontorin toiminta ulkoistetaan. Kauppatori, satamatori, Marian aukio ja kaupungintalon edustatori puolestaan siirtyvät kaupungin elinvoima ja kaupunkikehitys -toimialan sisällä Lappeenrannan yrityspalveluiden toimintavastuulle.

— Joutsenon torin osalta seuraava askel on valmistella sopimus ja neuvotella uuden toimijan kanssa ja katsoa, pystyvätkö he vastaamaan huutoon, kertoo yrityspalveluiden johtaja Mikko Ojapelto.

Uudella toimijalla Ojapelto viittaa ennen muuta Lions Club Joutsenoon, joka on alustavasti osoittanut kiinnostusta viikoittaisen toritoiminnan pyörittämiseen. Leijonissa on osin samaa väkeä kuin jo aiemmin Joutsenon markkinoiden järjestämisen hoitaakseen ottaneessa Joutsenon Kullervossa, joka vastaisi markkinoista vastakin.

Kaupunki tavoittelee Ojapellon mukaan ulkoistamisella ensisijaisesti ympärivuotisesti vireää ja elinvoimasta toritoimintaa. Järjestelyn kustannusneutraalius on toissijainen tavoite, eikä välttämättä ole yksittäisen torin kohdalla edes realismia.

