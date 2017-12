Kakut tekevät kauppansa joulumyyjäisissä

Joutsenolaisten yhdistysten perinteiset joulumyyjäiset järjestetään Rientolassa sunnuntaina 10. joulukuuta kello 12—14. Järjestelyistä vastaa Lions Club Joutseno. Oman myyntipöydän on varannut myös Eläkeliiton Joutsenon yhdistys.

Eläkeliiton Joutsenon yhdistyksen sihteeri Anja Japola, oletteko olleet aiemmin mukana järjestöjen joulumyyjäisissä?

— Useampana vuonna olemme olleet mukana, ainakin kolmena viime vuotena.

Mistä myyntiartikkelista povaat tämänvuotisten myyjäisten hittituotetta?

— Yleensä parhaiten tekevät kauppansa leivonnaiset, erityisesti karjalanpiirakat ja kakut. Meille on jo muodostunut vakioasiakkaita, jotka tietävät mitä meille on tulossa myyntiin. He tulevat aina paikalle hyvissä ajoin hakemaan omat suosikkituotteensa.

Joulumyyjäisissä on myynnissä myös uunituore Joutsenon kotiseutuyhdistyksen julkaisema kyläkirja Suokumaan kylästä, kirjassa sivutaan myös Lipiälän kylää.

Kirjan on kirjoittanut kotiseutuneuvos Pertti Vuori.