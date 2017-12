Kesälinnut viipyvät Joutsenon pelloilla

Kesälintuja on jäänyt talvehtimaan Joutsenoon. Leppälän rypsipelloilla ja ruokintapaikoilla on havaittu peippoja. Suokumaanjärvellä uiskenteli vielä joulukuun alussa sinisorsia ja telkkiä.

Yli tuhannen yksilön rastas- ja tilhiparvet ovat jo kadonneet Kesolan suunnalta, koska pihlajanmarjat ovat vähissä.

Pöllöt ovat lähteneet metsistä avomaille. Varpuspöllö on havaittu Perä-Meltolassa ja Kuurmanpohjassa, jossa on tähystellyt myös hiiripöllö. Konnunsuolla ovat myyräjahdissa isolepinkäiset.