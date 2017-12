Pääkirjoitus: Luvassa harteiden levenemistä

Vastuu ja velvollisuudet torikaupan pyörittämisestä Joutsenossa ovat siirtymässä kolmannen sektorin harteille.

Vetovastuuseen kiinnostuksensa on jo osoittanut Lions Club Joutseno.

On toritoimintojen pyörittäjä tulevaisuudessa paikalliset leijonat, tai jokin muu, mitä suurimmalla todennäköisyydellä paikallinen taho, ei hartioiden kapenemisesta ole pelkoa.

Paikallisella toimijalla on parempi vainu siihen mitä ja miten toritoimintaa voisi kehittää ja uudistaa. Kaupunki toimijana on selvästi etäisempi ja tavoittamattomampi toimija kuin paikalliset aktiivit.

Tuttuus ja tavoitettavuus on valttia tässäkin asiassa.

Joutsenon tori on kauppapaikka. Se on myös kohtaamispaikka. Torilla puhutaan päivänpolttavat asiat. Toripäivä on merkittävä sosiaalinen kohtaamispaikka, jonka soisi pysyvän elinvoimaisena vastaisuudessakin.

Itsestään selvää tämä ei ole. Koko Suomessa torikauppa on hiipumassa, asiakaskunnan muodostavat suurimmalta osalta keski-ikäiset ja vanhemmat henkilöt.

Kolmannen sektorin toimija voi puhaltaa tähän yhteiseen hiileen uutta energiaa. Idearikkaudella, uusiutumiskyvyllä ja vuorovaikutuksella.

Onnistuessaan ulkoistus myös valuu suoraan paikalliseen kirstuun. Tuotot jäävät paikalliselle kolmannelle sektorille, yhteiseen tekemiseen käytettäviksi.