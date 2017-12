Laura Luostariselle Aurora-mitali

Salon taidemuseon johtaja Laura Luostariselle on myönnetty Aurora-mitali. Tunnustuksen myönsi Varsinais-Suomen liitto. Liitto myöntää vuosittain mitalin tunnustuksena maakunnan hyväksi tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla toimineelle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle.

Luostarinen on johtanut Salon taidemuseo Veturitallia vuodesta 2002 lähtien. Luostarinen jää tehtävästään eläkkeelle keväällä 2018, ja Aurora-mitali on hänelle elämäntyöpalkinto varsinaissuomalaisen kulttuurin hyväksi!

Luostarinen on kotoisin Joutsenosta. Hän on myös ansioitunut valokuvauksen historian tallentamisessa ja tuonut sen myös nykypolven nähtäville. Esimerkiksi 2010 hän selvitti ja digitalisoi 1900-luvun alkupuolella vaikuttaneen valokuvaaja Dimitrij Belinskij´n lasinegatiivijäämistöä Joutsenossa.

Aiemmin hänelle on myönnetty esimerkiksi Salon Seudun Sanomien vuoden 2015 kulttuuripalkinto ja Finnfoto-palkinto 2014.