Mielipidekirjoitus: Pulpin koulu on säilytettävä ja peruskorjattava

Tällä otsikolla saimme kasaan 1 500 nimeä ennen vaaleja. Vaalien jälkeen asiasta ei ole puhuttu.

Tilanne kuitenkin on se, että Pulpin koulun peruskorjaus siirtyy vuoteen 2023 eli seuraavan valtuustokauteen. Miksi? Tavoitteena on säästää 10 prosenttia koulupuolen kiinteistä menoista.

Taloutta on tasapainottava ja pienet koulut on lopetettava. Säästöjä pitää saada. Voisiko se mennä sittenkin näin? Olisiko se paras ratkaisu lopettaa alle viidensadan oppilaan koulut, jos katsomme isoa kuvaa? Lähikoulun toimivuus ei ole pelkästään laskennallista menoa. Alueemme oppilasmäärä on ennusteiden mukaan hiukan nousussa ja pyörii jatkossa 130 – 140 paikkeilla.

Joutsenon lukiokin loppui ja säästöjä syntyi siitäkin vajaa miljoona euroa.

Itse en näe asiaa näin mutta haluan aloittaa uuden keskustelun.

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Opettajat ovat kovilla uuden kanssa vanhojen seinien sisä- ja ulkopuolella. Haluaisin opetustilatkin kuntoon samalla porrastuksella — ilman sisäilmaongelmia. Mitä mieltä te olette?

Pulpin koulu on 1950-luvulla rakennettu koulu. Koulu on rakenteellisesti hyvässä kunnossa, eikä kuulu homekouluihin.

Koulua on jo saneerattu vuosien varrella parempaan kuntoon. Kouluun on hyvällä suunnittelulla mahdollista peruskorjata uutta opetussuunnitelmaa tukevat tilat.

Oppilaat ratkaisevat ongelmia yhdessä. Yhdessä tekeminen ja oma-aloitteisuus ovat oppimisessa läsnä jo nyt uuden peruskoulumallin mukaisesti.

Koulun sijainti ja ympäristö ovat erinomainen asuinalueiden keskellä. Lähes 90 prosenttia koulumatkoista kuljetaan lihasvoimin kävellen tai pyöräilen myös talvella.

Joutsenon kouluun pitäisi suuri osa oppilaista kuljettaa. Esikoulu ja tulevaisuudessa laajennettava päiväkoti sijaitsevat koulun vieressä. Esikoulusta tai päiväkodista on helppo tulla tutustumaan omaan tulevaan kouluun.

Koulun pihalla on pienten lasten turvallista leikkiä urheilukentällä, luisteluradalla, koripallokentällä tai monitoimikentällä.

Pienessä koulussa yh-

teisöllisyys ja me-henki ovat läsnä. Suurin ja uusin ei aina ole paras vaihto-

ehto.

Kirjoittaja on Joutsenon Kokoomuksen puheenjohtaja.