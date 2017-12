NHL-kiekkoilijoiden luistimet teroitetaan joutsenolaisvoimin

Juha Soikkeli irtisanoi itsensä Metsä Boardin tehtaalta Joutsenossa ja alkoi kokopäiväiseksi yrittäjäksi viime elokuussa. Nyt hänen käyntikortissaan lukee muotoilu- ja teroitusasiantuntija.

Soikkeli toimii franchising-pohjalta luistintenteroittajana Paavo Rämön vuonna 2009 perustamassa Ramonedge Oy:ssä Kaukaalla Lappeenrannassa. Yhtiöllä on toimipisteitä ympäri Suomen ja lisäksi Norjassa ja Tšekissä.

Soikkelin käsiin luottavat luistimensa lukuisat NHL- ja KHL-kiekkoilijat, sekä suuret määrät SM-liigan pelaajia. Lisäksi asiakkaina on muun muassa jää- ja kaukalopalloilijoita, taitoluistelijoita – ja paljon aivan tavallisia harrastelijoita. Kaikki asiakkaat palvellaan samalla tavalla.

— Toivoisin, että harrastajat eivät arastelisi tulla meille. Yhtä lailla autamme kaikkia luistelijoita, Soikkeli sanoo.

Luistinten teroituksesta Soikkeli kiinnostui kymmenisen vuotta sitten poikansa kiekkoharrastuksen kautta. Eräällä harjoitusleirillä Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa tuli käänteentekevä oivallus.

— Pojalle piti ostaa siellä uudet luistimet ja teroitutimme ne Tanhuvaaran teroituskopissa. Katsomoon asti näin, että poikani luistelusta tuli heti helpompaa, Soikkeli kertoo

— Harjoituksen jälkeen poikani totesi saman ennen kuin ehdin edes kysyä. Tajusin heti, että jos kuusivuotiaskin huomaa eron, niin tässä on kyseessä todella tärkeä asia.

Soikkeli paineli saman tien takaisin teroituskoppiin ja pyysi päästä siellä istuvan Rämön oppiin. Vuonna 2006 hän hankki autotalliinsa oman teroituskoneen.

Teroituspalvelu saa asiakkaansa lähinnä puskaradion kautta. Ulkomailta asiakkaita saadaan maailmalla pelaavien suomalaisten kautta. Kyselyitä on tullut Kiinasta asti.