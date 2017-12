Aholan valmennus Lappeen kärkeä

Aholan tallin Timo Toiviainen on ottamassa Lappeen raviradan valmentajaliigan voiton ennen kauden viimeistä kilpailua uudenvuoden aattona.

Toiviaisen suojatit ovat urakoineet 30 starttia, joista on tullut kuusi voittoa ja kolme kakkos- sekä kolmossijaa. Toisena liigassa on Marja Haakana.

Ajajaliigassa Toiviainen on kuudentena kuudella voitolla, kahdella kakkossijalla ja yhdellä kolmosella.

Viime perjantain lounasraveissa Lappeessa Toiviaisen ajama ja osaomistama Aika-Sisu kartutti totomenestystään kolmossijallaan 2 100 metrin ryhmässä. Ruuna pääsi voittovauhtiin marraskuun puolivälissä.