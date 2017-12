Joutseno on kuulunut pian yhdeksän vuotta Lappeenrantaan. Moni asia on muuttunut vuosien varrella.

Lakkautuspuolella on esimerkiksi Joutsenon lukio. Viimeisimmäksi pitäjäntupa tyhjeni kotiseutumuseon esineistä ja tavaroista alkuviikolla. Etelä-Karjalan museon säilytystiloihin lähti noin 150 luetteloitua esinettä. Lopuille tavaroille, jotka museota eivät kiinnosta, haetaan puolestaan säilytyspaikkoja Joutsenosta. Osa todennäköisesti huutokaupataan kotiseutuyhdistyksen toimesta.

Vastaa viikon kysymykseen ja kerro, kaipaatko itsenäistä Joutsenoa?



