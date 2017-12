Eltechnika jatkaa kasvuaan

Joulu. Siihen mennessä konepajayritys Eltechnika Finland Oy:n uusimman laiteinvestoinnin on määrä olla käyttövalmis.

Noin miljoona euroa maksanut laite on levytyökeskus, joka korvaa puretun ja Eltechnika-konsernin Pietarin-tehtaalle siirretyn laitteen.

— Tällä pystytään ajamaan vuorokaudessa se, mitä vanhalla laitteistolla viikossa, avaa yhtiön toimitusjohtaja Lauri Arminen.

Levytyökeskus paitsi kasvattaa tuotantokapasiteettia myös parantaa energiatehokkuutta tekemällä saman kuin vanha laite neljä viidennestä pienemmällä sähkönkulutuksella. Näistä syistä yhtiö sai laiteinvestointiinsa myös vientiyrityksille suunnattua EU-tukea noin 100 000 euroa.

Sähkökeskuksissa ja -kytkimissä käytettäviä ohutlevyosia etupäässä Pietarin-tehtaalleen kokoonpantavaksi vievä Eltechnika on kasvanut vauhdilla. Konepaja aloitti toimintansa syksyllä 2010 viiden työntekijän voimin; nyt Kuparitiellä työskentelee viisitoista henkilöä. Tuotannon kasvaessa kapasiteetin mahdollistamiin rajoihin tarvetta tulee myös lisätyövoimalle.

Eltechnikan liikevaihto on noussut ensimmäisen täyden toimintavuoden 890 000 eurosta viime vuoden reiluun kahteen miljoonaan euroon.

Tällä välin yhtiö on investoinut siihen tahtiin, ettei tuloksesta ole jäänyt yhteisöverotettavaa. Päättymäisillään oleva vuosi tekee Armisen mukaan poikkeuksen.

— Liiketoiminnan alussa syntyneet tappiot on nyt katettu ja rahaa jää ensi kertaa yhteisöveron maksuun.

