Pappilankoti on asukkailleen tärkeä turvan ja suojan tyyssija

Välittömyys tulvahtaa vastaan ulko-ovella. Pappilankodissa, Joutsenon Honkalahdessa, elelee iso, äänekäs ja värikäs perhe.

Sen jäseninä ovat viisitoista asukasta sekä kaksitoista ohjaajaa. Aikoinaan Joutsenon vanhassa pappilassa toiminutta hoivakotia ylläpitää nyt Esperi Care. Pappilankoti on kehitysvammaisten yksityinen hoivakoti. Sinne tullaan Eksoten maksusitoumuksella. Jokaisella on oma huone, jonne voi halutessaan tuoda huonekalujaan.

Nuorin asukkaista on 24- ja iäkkäin 73-vuotias. Heidän iloistaan ja itkuistaan, tarpeistaan ja toiveistaan huolehtivat monipuolisesti koulutetut ohjaajat lähihoitajasta sosionomiin ja ravintolakokista sairaanhoitajaan.

Pappilankodissa toiminnan lähtökohtana on tukea asukkaan itsemääräämisoikeutta, omatoimisuutta sekä tasavertaista elämää muiden rinnalla.

Tiina Hovi päätyi Pappilankotiin parisen vuotta sitten. Eikä muualle haikaile.

— Tykkään asua talossa, tykkään paljon kaikista!

Määrätietoinen, aikaansaava nainen on armoton liikunnan ja käsitöiden ystävä. Hän osaa myös lukea ja kirjoittaa auttavasti.

— Enemmän tykkään runoista, hän kertoo ja paljastaa, että lausui runon Pappilankodin Suomi 100 -juhlilla.

Näyttävin helmin, sormuksin ja rannerenkain koristautunut kaunotar on aito taiteilijasielu. Erinomainen laulaja ja soittaa niin pianoa kuin haitariakin.

Pian hän istahtaakin pianon ääreen, laskee huolella hoidetut kätensä koskettimille, alkaa tapailla niitä ja katoaa musiikin autuaaseen utuun.

