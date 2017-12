Koulukeskuksen suunnittelu alkaa ensi vuonna

Joutsenon koulun ja päiväkodin laajennuksen ja uudelleen rakentamisen toteutussuunnittelu alkaa ensi vuonna. Työhön on varattu kaupungin ensi vuoden talousarvion investointiosassa 500 000 euroa.

Tulevien vuosien taloussuunnitelmassa itse rakentamiseen on osoitettu kuusi miljoonaa euroa vuodelle 2019, kymmenen miljoonaa seuraavalle ja 6,1 miljoonaa euroa vuodelle 2021.

Lähiaikoina valmistuva hankesuunnitelma lähtee siitä, että peruskorjauksen sijaan vanhat osat päiväkoti pois lukien puretaan pois ja korvataan entistä laajemmalla uudisrakennuksella.

— Päätöstä asiasta ei ole. Hankesuunnitelmassa on tutkittu myös peruskorjausvaihtoehto, mutta työryhmä esittää uudisrakentamista. Päättäjät sitten päättävät, sanoo Lappeenrannan Toimitilat Oy:n (LATO) toimitilajohtaja Katri Tolvanen.

Lasten ja nuorten lautakunta on jo aiemmin tänä vuonna yhtynyt hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialan näkemykseen, että koko koulukeskus pitäisi viimeisimmäksi valmistunutta päiväkotisiipeä lukuun ottamatta purkaa ja korvata entistä laajemmalla uudisrakennuksella.