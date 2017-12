Pitäjäntuvalla joulun tunnelma on ilmaista

Viime viikonloppu oli joulumyyjäisten vilkkainta aikaa Joutsenossa. Joulunpunainen pitäjäntupa on yksi ostospaikka, mutta siellä kaikkein tärkeintä on tunnelma.

Hirsituvan hämärä, aito kynttilänvalo ja kuusiruutuisista ikkunoista avautuva näkymä saavat kävijän näkemään tontun. Oljet lattialta vielä puuttuvat.

Pitäjäntupa on 150 vuotta vanha rakennus, jossa säilytetään vanhempaakin esineistöä. Jauhinkivi ja ja katosta roikkuva, patinoitunut lasten kiikku pysäyttävät miettimään entisajan elämää pirtissä.

Mikä on pitäjäntuvan joulun tarkoitus, joulumuori Sirpa Välimäki?

— Perimmäinen tarkoitus ei ole myyminen, vaan joulumielen ja tunnelman luominen jokaisen kävijän sydämeen. Täällä voi vain istua ja oleskella, silloin pääsee irti turhasta kiireestä. Pitäjäntuvan joulu on harmoninen, rauhallinen ja pysäyttävä.

Mitä jouluisia tavaroita pöydiltä löytyy?

— Meille on Ravattilan koulu läheinen, joten sen oppilaiden tekemiä jouluisia tuotteita myydään. On kransseja kävyistä, havuista ja sammalista, pieniä puuaitoja, kauralyhteitä keltasirkuille ja yksilöllisiä kortteja. Rieskan höpsötyskuppi ja essu ovat Joutseno-aiheisia.

Kuuluuko kaupallisuus jouluun?

— Myönteisessä mielessä kuuluu. Joulusta on monen pienen yrittäjän leipä kiinni, ja heistä useat joutuvat pärjäämään joulun turvin koko vuoden. Hyvä, että ihmiset taas arvostavat käsityöyrittäjien työtä.