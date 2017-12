Heikki Pöyhiä valkokankaalle

Dokumenttielokuva Etelä-Karjalan miehet nostaa Joutsenosta kotoisin olevan muusikko-näyttelijä Heikki Pöyhiän valkokankaalle. Imatralaisen Marko Auvisen elokuvan ensiesitys on Teatteri Imatrassa perjantaina 9. helmikuuta 2018.

Dokumentti kertoo kolmesta nykyään Imatralla asuvasta taiteilijasta: Pöyhiä (syntynyt 1981) avaa inspiraationsa lähteitä; joutsenolaisille ennen muuta Rauhan entisiin sairaalarakennuksiin useana 2000-luvun alun kesänä pystytetyistä PAX-näyttelyistä tutuksi tullut kuvataiteilija Pauli Parkkinen (s. 1966) valmistelee High Fashion Horror -näyttelyään ja näyttelijä Aki Honkatukia (s. 1969) pohtii omaa uraansa.

Marko Auvinen on Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistunut kuvataiteilija (ylempi AMK), medianomi (AMK), elokuvantekijä ja sarjakuvapiirtäjä. Etelä-Karjalan miehet (2017) on hänen toinen pidempi dokumenttielokuvansa. Auvinen on saanut Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahastolta apurahan sen toteuttamiseen.