Kolumni: Juhlavuosi huipentui

Tänä vuonna juhlittiin Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Itsenäisyyspäivänä oli erityisen vaikuttavaa seurata sankarihautausmaiden kunniavartioita. Osallistuin presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolle, jotka olivat tavallistakin juhlavammat. Kutsuilla nähtiin monia kuuluisuuksia, mutta tärkeimmät vieraat olivat mielestäni sotiemme veteraanit.

Moni on kysynyt, kuinka edustin juhlissa yksin. Asiaan ei liity dramatiikkaa, vaan iloinen perhetapahtuma. Vaimoni päätti tällä kertaa jäädä kotiin hoitamaan juhlavuonna syntynyttä vauvaa sekä kahta vanhempaa alle kouluikäistä lastamme. On mukava ajatus, että näillä kolmella ikätovereineen voi olla mahdollisuus nähdä maamme seuraavakin satavuotisjuhla.

Eduskunnan työrytmi on kiireinen joulun alla, istunnot pitkiä ja jatkuvat joskus yötä myöten. Äänestyksiä on sadoittain, kun talousarvio käsitellään loppuun asti. Samalla kaupungin talousarvion käsittely työllistää pitkiä maanantaipäiviä. Viikonloputkin ovat varattuja johtuen eri poliittisten järjestöjen syyskokouksista ja muista yleisötapahtumista.

Tehtävän luonteeseen kuitenkin kuuluu tämä urakoiminen, eikä se tule yllätyksenä. Joulun aikaan voi rauhoittua ja kerätä voimia kohti tulevaa kevättä. Isoja asioita on tulossa ja tekemistä varmasti riittää. Heti vuoden alussa ovat edessä myös presidentinvaalit, joissa tuen isänmaallisen sekä konservatiivisen vaihtoehdon tarjoavaa ehdokastamme.

Julkisuudessa liikkuu huhuja soten ja hallituksen kaatumisesta. Kokoomukselle on niin tärkeää saada terveysfirmoille bisnestä ja keskustalle pönkittää valtaansa maakuntauudistuksella, että tulos voi olla huono kompromissi mihin hintaan tahansa. Tämä huolestuttaa minua eniten — eikö tärkeintä olekaan huolehtia ihmisten palveluista?

Myös EU:n suunnalta kuuluu huolestuttavia viestejä. Saksan hallitusneuvotteluissa uhotaan Euroopan Yhdysvaltojen perustamisesta pikavauhtia. Ranskan presidentti esittää unionin syventämistä liittovaltion suuntaan – päätösvalta ja rahat pois pienemmiltä. Tämä ei ole pienen Suomen etu, vaan tahdomme olla itsenäisiä seuraavatkin 100 vuotta.

Työ asioiden saattamiseksi oikeille raiteilleen jatkuu ja toivotan kaikille lukijoille oikein hyvää joulua sekä toiveikasta uutta vuotta!

Kirjoittaja on joutsenolainen kansanedustaja (ps.).