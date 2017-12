Pääkirjoitus: Aikakauden päätös

Yksi aikakausi kannettiin pakettiautoon alkuviikolla. Joutsenon pitäjäntupa tyhjeni museoesineistöstä.

Suurin osa vuosikymmeniä kartutetuista kokoelmista päätyi Etelä-Karjalan museon säilytystiloihin.

Takana on pitkä historia. Tiloissa aloitettiin pienimuotoinen museotoiminta jo 1970-luvun alussa. Varsinainen pitäjäntupamuseo perustettiin 1978.

Alkuvuosikymmenet olivat valoisia, tupa tuli tunnetuksi myös rieskan tuoksustaan. Viime vuodet ovat olleet enemmän hiljaista pitkää hivutusta.

Viimeisimpinä aikoina hirsiseinien sisältä löytyi vain rippeet alkuperäisestä museokokoelmasta. Museo vähensi vuosien varrella tuvan esineistöä isolla kädellä ennen lopullista alasajoa.

Kohtalo on karu ja kova isku joutsenolaiselle kotiseututyölle, jota on tehty pienen aktiivijoukon voimin suurella sydämellä. Tahto esineistön esilläpitoon kotipitäjässä on ollut kova, mutta realiteetit ovat vielä kovemmat.

Merkityksetöntä tässä tilanteessa ei ole se, että edes osa esineistöstä jää fyysisesti Joutsenoon. Mikä helpommin, mikä vaikeammin tavoitettaviin paikkoihin.

Jatkossa esineistöä löytyy ainakin Joutsenohallista, koululta, veteraanitalolta, opistolta ja seurakunnan tiloista. On hienoa, että eri tahot ovat avanneet auliisti ovensa ripaukselle historiaa.

Kotiseutuhistorian esillepanopaikaksi jää nyt pääasiassa Virkin salotupa. Salotuvasta on kannettava huolta jatkossa, entistä suuremmalla syyllä.