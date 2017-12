Kaukalopallo taas pyörimään, lajiuskolliset haluavat pelata pakkasessa

Kaukalopallo alkaa pyöriä Joutsenossa sarjan puitteissa vuoden tauon jälkeen. Järjestäjinä ovat Tiurun Paras -yhdistys, Imatran erotuomarikerho ja Etelä-Karjalan kaukalopallo.

— Neljä joukkuetta on jo ilmoittautunut ja neljä harkitsee mukaan tuloa. Hienoa on, että myös nuorten joukkueita tulee mukaan. Sarja toteutuu, uskoo Olli Lehtonen.

Viime vuonna kotiseutuhenkisten ja ulkojääpeleistä tykkäävien joutsenolaisten osallistuminen tyssäsi jään puutteeseen ja pelien viemiseen halliin. Imatran jäähallipuulaakisarjassa oli vain yksi joutsenolaisjoukkue.

Tänä talvena kaukalopallon puulaakisarja pelataan keskuskentällä tammi — helmikuussa. Pelipäiviä on kolme viikossa.

— Kaukalopallon luonteeseen kuuluu se, että olosuhteet vaikuttavat peliin. Pakkasta ei ole pelätty, mutta jotain rajaa pitää olla, Lehtonen huomauttaa.

Joukkueeseen tarvitaan vähintään yhdeksisen pelaajaa kahteen kentälliseen ja maalivahti. Peliaika on juoksevana 2×20 minuuttia. Maila muistuttaa lyhyttä jääkiekkomailaa, joten siihen ei pääse laiska pelaaja nojailemaan.

