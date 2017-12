Vankat oksat ja syvä väri ovat kuusenostajien toivelistalla, hankitko sinä jouluksi kuusen?

Hiljakseen kiihtyvää. Näin luonnehti maanantaina joulukuusikauppaa Matti Kymäläinen.

Kymäläinen on parkkeerannut joulukuusensa Joutsenon torille jo toistakymmentä vuotta, joten ostajien mieltymykset ovat selvillä.

— Noin kahdesta ja puolesta metristä kolmeen metriin pitkä, vankkaoksainen, tuuhea ja syvän vihreä, Kymäläinen luonnehtii tyypillistä ostosta.

Makuja on ostajilla kuitenkin erilaisia.

Kuusikauppaa Kymäläinen luonnehtii enemmän harrastustoiminnaksi kuin selkeäksi bisnekseksi.

— Kun laskee tunteja, mitä torilla seisoskelee, ei kannata tuntipalkkaa itselleen laskea. Tämä on myös omanlaisensa tapa valmistautua jouluun. Tässä näkee tuttuja ja tapaa jokavuotisia kuusen-ostajia. Samalla tulee itsellekin joulumieli.

