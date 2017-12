Laula mukana – Kotiseutuliitto julkaisi Karjalaisten laulun ja muut maakuntalaulut karaokeversioina

Karaokelaulantaa harrastavat voivat nyt laulaa Karjalaisten laulua ja muita suomalaisia maakuntalauluja YouTube-videoiden säestyksellä. Videoilla pyörii maakunnan henkeen sopivia kuvia ja laulujen sanat.

Maakuntalaulut ovat tunnetuimpia maakuntien tunnuksia, joilla pidetään yllä maakuntien perinteitä ja identiteettiä. Monien juhlien kohokohtana on maakuntalaulu yhteislauluna.

Videot julkaisi Suomen kotiseutuliitto yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa ja ne löytyvät Suomen Kotiseutuliiton YouTube-kanavalta.

– Viime vuosina kiinnostus maakuntalauluihin on virinnyt uudella tavalla ja niistä on tehty myös uusia versioita. Niinpä karaoketallenteet on tarkoitettu tukemaan monimuotoista, omaehtoista ja helppoa maakuntalaulujen käyttöä ja vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen, Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo kertoo.

Löydät karjalaisten laulun karaokeversion tästä linkistä:

Maakuntalaulut