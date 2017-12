Nyt taukoaa kiire ja touhu

Moni ammattilainen on joulun alla paiskinut töitä tehdäkseen muille onnistuneen juhlan. Nyt kiire alkaa jo hellittää ja on aika rauhoittua omaan joulunviettoon.

”Näin käsityöalalla joulunalusaika on vuoden tärkein sesonki. Tässä se taotaan käsityöyrittäjän vuosi. Kiivain kaupanteko siirtyy vuosi vuodelta lähemmäs joulua. Todennäköisesti päätän työviikkoni, kuten tavallisestikin, tänään perjantaina. Mutta jos tulee vielä jokin viime hetken tilaus, saatan tulla lauantaina puodille.

Perheen oman joulun vietto on vielä vähän avoinna. Yhdessäolo, kiireetön ja rauhallinen olo on tärkeintä.” – Anne Seppänen, käsityöyrittäjä

”Pitopalvelussa joulusesonki alkaa marraskuun lopulla. Siitä se tahti vain kiihtyy jouluviikkoa kohti. Tänään perjantaina työstämme 60 kilosta soseita laatikoita, jotka luovutetaan ne jo etukäteen tilanneille asiakkaille huomenna lauantaina. Siihen loppuvat työkiireet, toivon mukaan.

Tänä vuonna meillä on luvassa helppo joulu, kun lapset järjestävät sen. Emme tee kotiin enää isompia jouluvalmisteluita. Lipeäkala on ainoa, jota teen joulupäiväksi. Se kuuluu meidän jouluun.” – Tuija Kiiveri, pitopalveluyrittäjä

”Joulunalusaika on kiireinen eli yrittäjän kannalta hyvä. Ensimmäisiä varsinaisia joulusiivouksia ryhdytään tekemään marras—joulukuun taitteessa: vanhemmille ihmisille, joiden kotona sotkua ei synny samalla tavalla kuin lapsiperheissä, varhainen ajankohta sopii.

Kiire taukoaa perjantaina, jolloin teemme normaalisti maanantaina ohjelmassa olevan hoivakodin siivouksen. Näin meidän ei tarvitse mennä jouluna töihin.

Joulu on meille tärkeät neljä päivää. Se on meidän tämän vuoden pisin lomajakso.” – Jukka Leppänen, kotipalveluyrittäjä

