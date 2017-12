Black Devils kajahtaa joulupäivänä töllillä

Työväentalolla on luvassa Joulupäivän spektaakkeli, mistä on kysymys, Jori Salonen?

— Pähkinänkuoressa kysymys on Black Devilsin perinteisestä joulupäivän keikasta, joka on järjestetty parisenkymmentä kertaa. Perinnettä ei haluta katkaista. Lisäksi legendaarisella töllillä on hieno järjestää tapahtuma.

Ketä tapahtumassa esiintyy?

— Pääesiintyjä on luonnollisesti Black Devils. Lämmittelijäbändinä on Skandinavian Drunx, jossa soittavat Heikki Kaipiainen, Matti Kähkönen, Joonas Virolainen ja Tero Salminen joten joutsenolaisuutta on lavalla aika monta sataa kiloa.

Mikä on oma suhteesi tölliin, marhasitko nuorempana töllin bändi-illoissa?

— Tuli siellä pyörittyä. Kuuluin itse asiassa pienenä lapsijärjestö Nuoriin kotkiin, jonka kerhoilloissa kävin töllillä ja elokuvia siellä katsottiin myös. Kirjatien lapsethan, joihin kuuluin, järjestivät kaikki pihapelit sun muut töllin kentällä. Meillä oli asian tiimoilta syksyllä kokoontuminen, jossa parikymmentä entistä kirjatieläistä pelasi kentällä neljää maalia nostalgiahengessä. Töllin legendaarisissa bändi-illoissa tuli samaten käytyä takavuosina, ja tämä on osaltaan kunnianosoitus sille perinteelle.

Joulupäivän spektaakkeli joulupäivänä 25. joulukuuta kello 18 alkaen Joutsenon työväentalolla. Esiintymässä ovat Black Devils ja Skandinavian Drunx.