Rinneyrittäjän toiveissa on pikapakkanen

Ilma oli tiistaina lätkynharmaa ja lämpötila nollan tienoilla.

Myllymäen laskettelukeskuksen yrittäjä Jyri Paunonen toivoi säähän muutosta, nimenomaan pakkasen suuntaan. Ohut lumikerros peitti kahvion rinteen, Paunosen mukaan lumitykkejä on päästy käyttämään lähinnä kokeilumielessä.

— Noin miinus viisi astetta on toiveissa, silloin pääsisi tykittämään lunta kunnolla. Vesi on näillä keleillä melko lämmintä ja maa on aivan sula, Paunonen toteaa.

Aukeamispäivämäärillä Paunonen ei spekuloi. Kaikki on kiinni säistä. Tästä kertoo osaltaan rinneyrittäjän rutiini. Sääennusteet tarkistetaan noin tunnin välein.

— Voi sanoa, että nukun toinen käsi ikkunasta ulkona.

Ajolähtöasetelmaan antaa syyn joulu, joka on laskettelusesongeista tärkein. Kauempaa sukuloivat joulunviettäjät ovat tärkeä asiakasryhmä, samoin itäturistit ovat liikekannalla erityisesti uudenvuoden molemmin puolin.

— Seuraavat kaksi viikkoa olisivat äärimmäisen tärkeitä koko kauden kävijämäärien kannalta. Sukuloiva Etelä-Suomen väestö on jouluajan tärkein asiakaskunta.

